T-Mobile US: Experten prognostizieren hohes Potenzial - Zielwert bei 163,98 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat an der Börse gestern eine positive Entwicklung von +0,55% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +1,92% zugelegt. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt aktuell bei 163,98 EUR. Sollten die Bankanalysten Recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial von +31,20% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Von insgesamt 32 bewertenden Analysten raten jedoch immerhin 29 zum Kauf oder Halten der Aktie (90,62%). Lediglich einer empfiehlt einen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,44.

Hinweis: Dieser Artikel dient nur zur Information und gibt keine Anlageempfehlungen ab.