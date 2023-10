T-Mobile US: Bankanalysten sehen Kursziel von 171,16 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und wird derzeit als unterbewertet angesehen. Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie einen Kursrückgang um 0,55%. Die Stimmung am Markt ist pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die T-Mobile-Aktie liegt bei 171,16 EUR. Das entspricht einem Potenzial von +30,84% im Vergleich zum aktuellen Kurs. Von insgesamt 32 Analysten empfehlen 29 die Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest für aussichtsreich. Nur ein Experte rät ausdrücklich zum Verkauf.

Das Guru-Rating beträgt aktuell ebenfalls 4,44 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.