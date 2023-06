T-Mobile US: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von 35,69% - Zielkurs bei 164,24 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von T-Mobile US am Finanzmarkt betrug -0,28%, was jedoch im Vergleich zu den positiven Ergebnissen der vergangenen fünf Handelstage noch optimistisch wirkt (+1,23%). Die Aktie ist nach Ansicht von Analysten aktuell nicht richtig bewertet und weist ein mittelfristiges Kursziel von 164,24 EUR auf. Das bedeutet für Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +35,69%.

• T-Mobile US: Am 16.06.2023 mit -0,28%

• Mittelfristiges Zielkurs liegt bei 164,24 EUR

• Anteil der optimistischen Analysten beträgt +90,62%

19 Analysten halten die Aktie sogar für einen starken Kauf und weitere zehn setzen das Rating “Kauf”. Lediglich eine Stimme meint hingegen man solle sie verkaufen. Insgesamt sehen somit mehr als neunzig Prozent aller Analysten Potenzial in dem Wertpapier.

Abschließend lässt sich sagen: Das...