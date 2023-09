T-Mobile US: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +30,81% - Kursziel bei 166,69 EUR

Die T-Mobile US Aktie wird derzeit nach Meinung von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 166,69 EUR und damit um +30,81% über dem aktuellen Kurs.

• T-Mobile US legte gestern um +0,79% zu

• 19 Analysten bewerten die Aktie als starkes Kaufsignal

• Guru-Rating beträgt nun 4,44 nach 4,44

In den vergangenen fünf Handelstagen hat T-Mobile US einen positiven Trend aufgewiesen und konnte am gestrigen Tag weitere Zuwächse mit einem Plus von +0,79% verzeichnen. Die Stimmung am Markt scheint somit optimistisch zu sein.

Mit Blick auf das mittelfristige Potenzial haben sich die Bankanalysten einig gezeigt: Das Kursziel für T-Mobile US wurde auf 166,69 EUR festgelegt. Dies würde eine Rendite von +30,81% ergeben. Aktuell sind insgesamt 90,62% der Experten mindestens noch optimistisch in Bezug auf die Entwicklung...