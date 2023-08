T-Mobile US: Bankanalysten prognostizieren Kurspotenzial von +32,01% - 163,01 EUR

Die Aktie des amerikanischen Telekommunikationsunternehmens T-Mobile US hat am vergangenen Handelstag eine positive Entwicklung von +0,53% verzeichnet. Insgesamt beträgt der Rückgang jedoch -1,23%, was auf eine aktuelle Pessimismusstimmung am Markt hindeutet.

Die Analysten in den Bankhäusern sehen das anders und sind sich einig: Das wahre mittelfristige Kursziel von T-Mobile US liegt bei 163,01 EUR. Folglich eröffnet die Aktie den Anlegern ein Kurspotenzial in Höhe von +32,01%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung. Von insgesamt 32 analysierenden Experten empfehlen immerhin 29 die Aktie zum Kauf oder Halten.

Das Guru-Rating beläuft sich auf einen Wert von 4,44 für T-Mobile US nach zuvor ebenfalls bereits erreichten Wert von 4,44.

Zusammenfassend:

• Am gestrigen...