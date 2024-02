T-Mobile US-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die T-mobile Us-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (199 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 24,06 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über T-mobile Us überwiegend negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten positive Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Automatische Analysen haben jedoch ergeben, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das aktuelle KGV von T-mobile Us liegt mit 19,99 unter dem Branchendurchschnitt von 34,52, was auf eine Unterbewertung hinweist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien ergibt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine übliche Aktivität, wodurch die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" ausfällt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Wertung für T-mobile Us führt.