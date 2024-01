T-Mobile US-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Dividendenpolitik von T-Mobile US wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -6,09 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) von T-Mobile US zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 45,55 und 32,12 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 162,17 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (143,14 USD) liegt, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet, da auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei T-Mobile US mit einem Wert von 19,99 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt ist, was zu einer Bewertung als "Gut"-Empfehlung führt, da der Abstand zum Branchen-KGV bei 42 Prozent liegt.

