T-Mobile US: Analysten zeigen positives Kurspotenzial von +27,14%

Am 14.09.2023 sorgte T-Mobile US am Finanzmarkt für eine positive Entwicklung von +0,74% und konnte in der vergangenen Handelswoche ein Wachstum von +5,34% verbuchen. Die Stimmung ist gespannt auf die weitere Entwicklung.

Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 167,50 EUR und lässt Investoren ein Potenzial von +27,14% erwarten. Dabei sind aktuell 90,62% der Experten positiv gestimmt und bewerten die Aktie als “Kauf” oder “starken Kauf”. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf.

Aufgrund des positiven Trends erhöht sich das Guru-Rating der Aktie auf 4,44 Punkte nach zuvor ebenfalls 4,44 Punkten.