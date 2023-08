T-Mobile US: Analysten sind sich einig – Kurspotenzial von +31,95%

T-Mobile US hat gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,17% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen sank der Aktienkurs um -2,41%. Die Meinung der Bankanalysten ist jedoch klar: Das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US liegt bei 165,23 EUR.

Das bedeutet ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +31,95%. Derzeit empfehlen 19 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 10 bewerten sie als “Kauf”. Nur zwei Experten halten die Bewertung “halten”, während ein Experte zum Verkauf rät.

Das Guru-Rating für T-Mobile US hat ebenfalls einen positiven Trend gezeigt und beträgt nun 4,44 nach zuvor 4,44. Wenn auch die jüngste Entwicklung des Aktienkurses skeptisch stimmt – die Mehrheit der Analysten bleibt optimistisch mit einem Anteil von +90,62%.

Zusammengefasst:

