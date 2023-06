T-Mobile US: Analysten sehen hohes Kurspotenzial

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag ein Minus von 5,56% hingelegt. Der Markt zeigt sich derzeit pessimistisch.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung: Das mittelfristige Kursziel für die T-Mobile US-Aktie liegt bei 167,73 EUR – was einem möglichen Aufschwung von +36,93 % entsprechen würde.

19 Experten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere zehn betrachten sie als attraktives Investment. Lediglich ein Experte rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt stabil bei 4,44.