T-Mobile US: Analysten sehen Potenzial von +32,62% - Kursziel bei 165,05 EUR

Die Aktie von T-Mobile US verzeichnete gestern eine negative Kursentwicklung von -0,07%. In den letzten fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse sogar um -2,02%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hinweist.

Das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US liegt aktuell bei 165,05 EUR und könnte somit ein Potential von +32,62% bieten. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

19 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und 10 weitere als Kauf. Nur zwei Experten bewerten das Papier als “halten”, während einer meint es müsse verkauft werden. Somit sind insgesamt +90,62% der Analysten optimistisch eingestellt.

Zuvor erreichte das Guru-Rating einen Wert von 4,44 und ist nun wieder auf demselben Niveau angelangt.