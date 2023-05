T-Mobile US: Analysten sehen ein Potenzial von +25,06% - Kursziel bei 164,50 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat am 12.05.2023 eine positive Entwicklung von +0,63% verzeichnet und die Ergebnisse der letzten Handelswoche belaufen sich auf -0,40%. Der wahre Wert des Unternehmens wird jedoch nach Ansicht der Analysten nicht adäquat reflektiert.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US laut Bankanalysten bei 164,50 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies eine Renditechance in Höhe von +25,06% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung bezüglich des neutralen Trends in letzter Zeit.

18 Analysten empfehlen die Aktie als “stark kaufen”, während weitere zehn zu einem Kauf raten. Drei Experten bewerten sie mit “halten” und einer ist davon überzeugt, dass man sofort verkaufen sollte. Die positiven Bewertungen machen insgesamt einen Anteil von knapp 88% aus.

Zusätzlich zum...