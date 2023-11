T-Mobile US: Analysten sehen ein Kursziel von 152,94 EUR

Die Experten sind sich einig, dass die Aktie von T-Mobile US derzeit unterbewertet ist und ihr wahres Potenzial bei einem Anstieg um +13,09% liegt.

• T-Mobile US verzeichnete am 28.11.2023 einen Rückgang um -0,52%

• Das Kursziel für T-Mobile US beträgt 152,94 EUR

• Das Guru-Rating für T-Mobile US bleibt konstant hoch bei 4,47

Am gestrigen Handelstag fiel der Kurs von T-Mobile US um -0,52%. Dies addiert sich zu einem Gesamtrückgang von -0,39% über die vergangenen fünf Handelstage oder eine vollständige Woche. Der Markt scheint aktuell daher relativ neutral positioniert zu sein.

Das gegenwärtige mittelfristige Kursziel für T-Mobile US liegt bei 152,94 EUR.

Im Durchschnitt prognostizieren Bankanalysten ein mittelfristiges Ziel von 152,94 EUR für die Aktie. Sollten sie recht behalten, ergibt sich somit ein potenzieller Anstieg um +13,09%. Einigermaßen neutral gestimmt sind jedoch nicht alle Analysten angesichts des jüngsten neutralen Trends in der Kursentwicklung.

Aktuell bewerten 18 Analysten das Wertpapier als klaren Kauf und weitere optimistische Einschätzungen stufen es als “Kauf” (10 Analysten) oder “halten” (1 Experte) ein. Lediglich eine Stimme plädiert sogar dafür, dass Investoren ihre Anteile sofort abstoßen sollten – eine Meinung mit geringer Unterstützung.

Insgesamt zeigen demnach +93.33% der analysierten Expertise noch Optimismus hinsichtlich des Potenzials dieser Aktie.

Diese positive Stimmung wird durch den beständigen Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstützt und verdeutlicht damit weiterhin den attraktiven Status der Aktie im Marktumfeld.

