T-Mobile US: Analysten sehen Kursziel bei 165,14 EUR

Die Aktie von T-Mobile US schien gestern am Finanzmarkt nicht sonderlich gefragt zu sein und verlor -0,29%. Trotzdem legte sie in den letzten fünf Handelstagen um +1,69% zu. Die Meinung der Bankanalysten hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels ist eindeutig: Sie liegt aktuell bei 165,14 EUR.

• T-Mobile US mit -0,29% am 06.07.2023

• Mittelfristiges Kursziel von T-Mobile US beträgt 165,14 EUR

• Positive Einschätzungen durch Guru-Rating und Analysten-Mehrheit

Wenn die Experten Recht behalten sollten, eröffnet sich Investoren ein Potential von +29,10%. Das entspräche einer deutlichen Steigerung gegenüber dem aktuellen Wert. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese positive Prognose nach dem positiven Trend der letzten Zeit.

19 Experten empfehlen jedoch weiterhin einen Kauf der Aktie aufgrund ihrer positiven...