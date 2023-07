T-Mobile US: Analysten sehen Kursziel bei 165,07 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen eine Performance von -0,28% erzielt. Gestern lag der Rückgang bei -0,46%. Die Stimmung am Markt scheint jedoch neutral zu sein.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel von T-Mobile US bei 165,07 EUR. Dies würde ein Potenzial für Investoren bedeuten, das um +29,69% höher als der aktuelle Kurs ist. Allerdings vertreten nicht alle Experten diese Meinung und es gibt unterschiedliche Einschätzungen zur Aktie.

19 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 10 Analysten bewerten sie als kaufenswert aber nicht euphorisch. Zwei Experten halten die Aktie für neutral und nur ein Experte empfiehlt einen sofortigen Verkauf.

Das “Guru-Rating” liegt nun bei 4,44 nachdem es zuvor bereits auf diesem Niveau war. Insgesamt sind also rund +90,62% der...