T-Mobile US: Analysten sehen Kursziel bei 161,26 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +1,84% zugelegt und zeigt sich damit relativ optimistisch. Allerdings sind die Bankanalysten der Meinung, dass sie noch stark unterbewertet ist.

• T-Mobile US: Am 21.07.2023 mit +0,31%

• Das Kursziel von T-Mobile US liegt bei 161,26 EUR

• Guru-Rating von T-Mobile US beträgt nun 4,44 nach zuvor ebenfalls 4,44

Das mittelfristige Kursziel liegt laut Expertenmeinungen bei einem Wert von 161,26 EUR – ein Plus von +27,82% im Vergleich zum aktuellen Preisniveau. Insgesamt empfehlen derzeit rund +90,62% der Analysten die Aktie als Kauf.

Allerdings gibt es auch abweichende Stimmen: Während einige Experten die Einschätzung “Kauf” teilen (+19), halten andere sie lediglich für eine Halteposition (+2) oder raten sogar zum sofortigen Verkauf (-1). Der Trend-Indikator...