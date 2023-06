T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial von +40,51% - Kursziel bei 166,92 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat gestern an der Börse eine negative Kursentwicklung von -7,96% gezeigt und auch in den vergangenen fünf Handelstagen einen Abwärtstrend verzeichnet. Dennoch sind die Meinungen der Bankanalysten eindeutig: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 166,92 EUR (+40,51%). Von insgesamt 32 Analysten empfehlen 19 die Aktie zum Kauf und weitere zehn bescheinigen eine positive Entwicklung mit dem Rating “Kauf”. Nur ein Experte rät zum Verkauf.

• T-Mobile US zeigt negative Entwicklung mit -5,4% in letzter Handelswoche

• Mittelfristiges Kursziel bei 166,92 EUR (+40.51%) laut Analystenmeinung

• Mehrheit der Experten sieht T-Mobile US positiv mit einem Anteil von +90.62%

Die aktuelle Stimmung wird durch das beibehaltene Guru-Rating (4.44) bestätigt und gibt Anlegern Hoffnung auf weiteres Potenzial.