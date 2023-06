T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial von 36,98%

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen eine insgesamt neutrale Entwicklung hingelegt und am gestrigen Tag mit einem Plus von 0,16% geschlossen. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel der Aktie liegt bei 164,24 EUR.

• T-Mobile US verzeichnete am 19.06.2023 ein Plus von 0,16%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 164,24 EUR

• Der Anteil positiver Analystenmeinungen beträgt +90,62%

Laut Durchschnittsbewertung der Analysten hätte die Aktie somit aktuell ein Potenzial von +36,98%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Während sich fast zwei Drittel der Analysten optimistisch bis euphorisch äußern und das Rating “Kauf” oder “Starker Kauf” vergeben haben, plädieren einige wenige Experten für einen Verkauf.

Zusätzlich spricht auch das Guru-Rating weiterhin für...