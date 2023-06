T-Mobile US: Analysten sehen ein Kurspotenzial von +36,93% - aktualisiertes Kursziel bei 167,73 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat gestern eine negative Kursentwicklung hingelegt und befindet sich in einer schwachen Trendphase. Die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage summierten sich auf -2,93%, was den Markt pessimistisch erscheinen lässt.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 167,73 EUR. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet dies den Investoren ein Potenzial von +36,93%. Davon sind derzeit 90,62% der Analysten überzeugt.

19 Experten bewerten T-Mobile US als starken Kauf und weitere 10 halten das Rating “Kauf”. Zwei Experten stufen das Unternehmen als “halten” ein. Nur ein Experte rät zum Verkauf.

Insgesamt kann man sagen: Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,44 unverändert positiv.