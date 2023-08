T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial von +33,14% - Kursziel bei 166,18 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat sich gestern um -0,19% entwickelt und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -1,03%. Die Marktlage wirkt aktuell pessimistisch. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 166,18 EUR.

• Guru-Rating erhöht auf 4,44

Dies entspricht einem Potenzial für Investoren von +33,14%, wenn die Prognose der Analysten zutrifft. Jedoch sind nicht alle Experten derselben Meinung nach dem schwachen Trend der jüngsten Kursentwicklung. Von insgesamt 32 bewertenden Experten empfehlen jedoch immer noch über +90% (%22 Kauf” oder “Starker Kauf”), während nur eine Person das Gegenteil empfiehlt (“Verkaufen”).

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” belohnt auch weiterhin das Papier und...