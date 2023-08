T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial von 31,39%

Die Aktie von T-Mobile US gilt als unterbewertet und bietet Anlegern ein hohes Potenzial. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 163,01 EUR, was einem Plus von 31,39% entspricht.

• T-Mobile US stieg gestern um +0,34%

• Durchschnittliches Guru-Rating beträgt jetzt 4,44

• Positive Einschätzung durch +90,62% der Analysten

Die letzten fünf Handelstage verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung von insgesamt 1%. Die Stimmung auf dem Markt ist neutral. Allerdings prognostizieren aktuell nur wenige Experten einen starken Kauf (19) oder eine Kaufempfehlung (10). Zwei Experten halten die Aktie lediglich und ein Experte rät zum Verkauf.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag hat sich ebenfalls verbessert und beträgt nun im Durchschnitt 4,44. Laut diesem Indikator soll die...