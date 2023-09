T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial von +30,79% - Kursziel bei 166,54 EUR

Die T-Mobile US-Aktie wird derzeit von den Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 166,54 EUR und eröffnet damit aktuell ein Potenzial von +30,79%. Die Stimmung an der Börse ist neutral mit einem Plus von +0,02% am gestrigen Handelstag.

• Am 05.09.2023 legte die Aktie um +0,02% zu

• Das durchschnittliche Guru-Rating beträgt nun 4,44 nach zuvor ebenfalls 4,44

Währenddessen teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in den letzten Handelstagen. Von insgesamt 32 analysierten Meinungen sind jedoch noch immer mehr als neunzig Prozent optimistisch eingestellt (19 x “Kaufen” und 10 x “Kauf”). Zwei Experten empfehlen die Aktie zu halten und nur einer sieht einen sofortigen Verkauf als notwendig an.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt eine positive...