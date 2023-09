T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial von +30,45%

Die Aktie von T-Mobile US hat laut Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel bei 167,50 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +30,45% gegenüber dem aktuellen Kurs. 19 Experten empfehlen den Kauf der Aktie.

• Am 11.09.2023 stieg die T-Mobile US-Aktie um +0,06%

• Das Kursziel beträgt aktuell 167,50 EUR

• Guru-Rating liegt nun bei 4,44

Am gestrigen Handelstag stieg die T-Mobile-US-Aktie um moderate +0,06%. In der vergangenen Woche konnte das Unternehmen ein Plus in Höhe von insgesamt +0,60% verzeichnen und damit eine neutrale Marktstimmung erreichen.

Eine positive Einschätzung zur weiteren Entwicklung zeigen jedoch viele Analysten auf: Überwältigende +90,62% sehen zumindest noch optimistisch in die Zukunft des Unternehmens. Nur wenige spekulieren auf einen Verkauf oder halten sich weitgehend neutral.

Das Guru-Rating wurde...