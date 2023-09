T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial von +28,91%

Die Aktien von T-Mobile US haben laut Analysten derzeit ein erhebliches Kurspotenzial. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 168,75 EUR, was einem Anstieg um +28,91% entspricht.

• T-Mobile US verzeichnete am 22.09.2023 einen Rückgang von -0,46%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 168,75 EUR

• Das Guru-Rating von T-Mobile US beträgt nun 4,44

Obwohl die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen einen schwachen Trend aufwies und sich das Ergebnis auf -1,04% summierte – nach einem Rückgang um -0,46% gestern an der Börse – sind viele Bankanalysten weiterhin optimistisch eingestellt.

Von insgesamt 32 Experteneinschätzungen halten derzeit 19 Analysten die Aktie für ein starkes Kaufsignal. Ein leicht abgeschwächtes Kaufsignal wurde durch zehn weitere Experten ausgesprochen. Nur zwei haben eine neutrale Position bezogen...