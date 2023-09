T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial von +28,54%

Am gestrigen Tag legte die Aktie von T-Mobile US um +0,29% zu. Während die vergangenen fünf Handelstage aufgrund eines schwachen Trends ein Minus von -1,90% verzeichnen konnten, sind Bankanalysten optimistisch und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 168,72 EUR. Dies würde einem Kurspotenzial in Höhe von +28,54% entsprechen.

• T-Mobile US: Gestern mit einer positiven Kursentwicklung von +0,29%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 168,72 EUR

• Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung beträgt +90,62%

Die Mehrheit der 19 befragten Analysten empfehlen den Kauf der Aktie. Zehn Experten teilen diese positive Einschätzung und bewerten das Unternehmen ebenfalls als “Kauf”. Zwei haben sich neutral positioniert und nur einer ist der Meinung dass man T-Mobile US sofort verkaufen sollte.

Das Trend-Indikator “Guru-Rating”...