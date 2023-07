T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial von +27,73% - mittelfristiges Kursziel bei 162,65 EUR

Am gestrigen Handelstag hatte die Aktie von T-Mobile US eine negative Entwicklung von -0,32%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Ergebnis insgesamt -0,18%, was auf eine aktuell neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 162,65 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +27,73%.

Von den befragten Experten sind derzeit 19 der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt. Weitere 10 Analysten teilen diese optimistische Einschätzung und vergeben das Rating “Kauf”. Nur vereinzelt werden Bedenken geäußert: Zwei Experten stufen T-Mobile US als neutral ein und nur einer sieht die Aktie als Verkaufskandidat.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Der Anteil an...