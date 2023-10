T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial von +27,72% - Kursziel bei 170,35 EUR

Die Aktie von T-Mobile US verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -0,35%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich ein Plus von +0,37%, was auf eine neutrale Markteinschätzung hindeutet. Doch wie bewerten die Bankanalysten die Entwicklung?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel der T-Mobile US-Aktie bei 170,35 EUR – dies entspricht einem Potenzial von +27,72%. Von insgesamt 32 Analysteneinschätzungen sind momentan 29 positiv und sprechen sich für einen Kauf aus. Lediglich zwei Experten halten ihre Bewertung für “Neutral”, während einer zum Verkauf rät.

Das Guru-Rating der Aktie hat sich inzwischen bei 4,44 stabilisiert.

Fazit: Die meisten Analysten sehen aktuell großes Potenzial im Wertpapier des Telekommunikationsunternehmens T-Mobile US und empfehlen Anlegern den Kauf der Aktie.