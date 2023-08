T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotenzial

Die Aktie von T-Mobile US hat in der vergangenen Handelswoche -0,79% an Wert verloren. Gestern konnte jedoch ein Plus von +1,17% erzielt werden. Die Marktstimmung ist neutral.

Das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US liegt bei 163,01 EUR. Sollten die Bankanalysten recht behalten, bietet sich Investoren ein Potential von +31,92%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem neutralen Trend der letzten Zeit.

19 Analysten empfehlen aktuell den Kauf der Aktie und weitere 10 Experten sind optimistisch eingestellt. Zwei Fachleute halten eine neutrale Position und nur einer rät zum Verkauf.

Demnach sind immer noch mehr als 90% aller Analysten positiv gestimmt. Das Guru-Rating beträgt nun 4,44 nach zuvor ebenfalls 4,44.

Zusammenfassend ergibt sich ein positives Bild für die Aktie von T-Mobile US mit einem...