T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotential von +28,61% - Kursziel bei 159,95 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat gestern eine leichte Korrektur von -0,72% verzeichnet. Dennoch zeigt sich der Markt insgesamt eher neutral und verharrt seit fünf Handelstagen bei einem moderaten Plus von +0,97%. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US liegt aktuell bei 159,95 EUR. Das bedeutet ein Potential von +28,61%, falls die Prognosen der Bankanalysten zutreffen. Allerdings ist nicht jeder Experte gleichermaßen optimistisch: Während 19 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere zehn das Rating “Kauf” vergeben haben, sind zwei Experten neutral eingestellt und ein einziger rät zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating wurde indessen unverändert auf dem Wert 4,44 bestätigt.