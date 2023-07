T-Mobile US: Analysten sehen Kurspotential von +27,56%

Die Aktie von T-Mobile US verzeichnete gestern einen Anstieg um +0,52% und in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung um +2,05%. Die Stimmung am Markt ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die T-Mobile US-Aktie liegt bei 161,26 EUR. Dieses Potential ergibt sich aus dem Durchschnitt der Meinungen von Bankanalysten. Sollte das Kursziel erreicht werden können Investoren ein Potenzial von +27,56% erzielen.

19 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere 10 beurteilen sie zumindest positiv mit “Kauf”. Nur wenige Experten halten sich neutral oder empfehlen gar den Verkauf (insgesamt nur 9%). Das Guru-Rating hat sich aufgrund des positiven Trends auf 4,44 verbessert.

Die Einschätzung der Analysten zeigt somit eine überwiegend optimistische Haltung gegenüber T-Mobile US.