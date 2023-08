T-Mobile US: Analysten sehen +28,56% Kurspotenzial - Kursziel von 164,71 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und liegt aktuell bei einem Kursplus von +1,01%. Die Bankanalysten sind sich einig, dass die Aktie mittelfristig noch weiteres Potenzial aufweist. Das durchschnittliche Kursziel für T-Mobile US beträgt 164,71 EUR und damit ein Potenzial von +28,56%.

• T-Mobile US: Am 17.08.2023 mit +1,07%

• Das Kursziel von T-Mobile US liegt bei 164,71 EUR

• Optimistische Einschätzungen der Analysten

• Guru-Rating jetzt bei 4,44

19 der befragten Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere zehn Experten setzen auf eine optimistische Kauf-Empfehlung. Nur zwei Analysten bewerteten das Papier neutral mit “halten” und lediglich ein Experte empfahl einen Verkauf.

Das überwiegend positive Stimmungsbild wird zusätzlich untermauert...