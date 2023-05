T-Mobile US: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von fast 30%

Die Aktie von T-Mobile US war gestern am Finanzmarkt um +0,62% im Plus. In der vergangenen Handelswoche ergab sich jedoch ein Minus von -3,87%. Die Einschätzungen der Bankanalysten sind davon jedoch unbeeinflusst.

Das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US beträgt laut den Durchschnittswerten derzeit 166,18 EUR. Das bedeutet ein Kurspotenzial von beeindruckenden +29,17%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese optimistische Prognose aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Dennoch empfehlen insgesamt 28 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Nur ein Experte rät trotzdem zum Verkauf. Entsprechend liegt der Anteil an optimistischen Analysteneinschätzungen bei beachtlichen +87,50%.

Zum Abschluss lässt sich sagen, dass das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” weiterhin bei 4,38 bleibt und somit eine positive...