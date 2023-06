T-Mobile US: Analysten erwarten eine Kurssteigerung von fast 38%

Die Aktie von T-Mobile US hat am vergangenen Handelstag eine negative Entwicklung um -0,41% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg um +2,92% beobachtet werden. Das wahre Kursziel liegt nach Meinung der Bankanalysten bei 167,19 EUR und wenn sie damit Recht behalten, bestünde für Investoren ein Potenzial von fast 38%.

Derzeit sind sich die meisten Experten einig “T-Mobile US” ist stark zu kaufen (56%). Nur wenige teilen diese Ansicht nicht (11%) oder halten es zumindest für ratsam zu warten (33%).

Insgesamt gibt es also grund zur Hoffnung auf eine positive Entwicklung des Unternehmens in naher Zukunft.