T-Mobile US: Analysten erwarten Kursanstieg – 167,42 EUR im Visier

Die Aktie von T-Mobile US hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine schwache Performance hingelegt und gestern um -0,45% nachgegeben. Die Stimmung am Markt ist derzeit pessimistisch. Doch Bankanalysten sehen ein großes Potential für die Zukunft.

• T-Mobile US: Am 26.05.2023 mit -0,45%

• Das Kursziel von T-Mobile US liegt bei 167,42 EUR

• Guru-Rating von T-Mobile US bleibt das selbe mit 4,38

18 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf und weitere zehn bewerten sie optimistisch mit “Kauf”. Lediglich drei Experten halten sich neutral und nur einer schlägt einen Verkauf vor.

Das mittelfristige Kursziel lautet auf sensationelle 167,42 EUR und bedeutet ein Potenzial von +32,87%. Insgesamt wird das Rating der Aktie durch das sogenannte “Guru-Rating” bestätigt.

Alles in allem scheint es so zu sein, dass der Markt momentan...