T-Mobile US: Analysten empfehlen Kauf mit Kursziel von 167,35 EUR

Die Aktie von T-Mobile US erfreut sich derzeit großer Beliebtheit bei den Bankanalysten. Der gestrige Handelstag endete mit einem Plus von +0,26% und die vergangene Woche konnte sogar ein Wachstum von +1,36% verzeichnen.

• Am 01.06.2023 legte die T-Mobile-Aktie um +0,26% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 167,35 EUR

• Laut Guru-Rating ist die Aktie weiterhin attraktiv bewertet (4,44)

Die Mehrheit der Experten sieht in dem Telekommunikationsunternehmen eine lukrative Investitionsmöglichkeit. Das durchschnittliche Kursziel beträgt derzeit 167,35 EUR und würde damit eine Kurssteigerung von +30,54% bedeuten.

Allerdings gibt es auch kritische Stimmen unter den Analysten: Ein Experte rät dazu, seine Anteile an T-Mobile US abzustoßen. Doch insgesamt überwiegt die positive Einschätzung – so empfehlen aktuell 90,62% der...