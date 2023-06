T-Mobile US: Analysten bewerten Wachstumspotenzial auf 163,98 EUR

Die Aktie von T-Mobile US hat in der letzten Handelswoche um +1,12% zugelegt. Trotz eines leichten Rückgangs von -0,24% am gestrigen Tag scheint der Markt relativ optimistisch zu sein.

Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kursziel von 163,98 EUR für die Aktie von T-Mobile US vorher. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,24%. Von insgesamt 32 Experteneinschätzungen bewerten 19 Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere zehn als Kaufempfehlung. Nur wenige Experten halten sich neutral oder empfehlen einen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt mit 4,44 unverändert positiv.

Hinweis: Investitionsempfehlungen werden nicht gegeben.