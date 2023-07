T-Mobile US: Aktuell unterbewertet – Kursziel bei 161,46 EUR

Die T-Mobile US-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 161,46 EUR und somit +27,49% über dem aktuellen Kurs.

• T-Mobile US legte am 21.07.2023 um +0,57% zu

• Guru-Rating steigt von 4,44 auf nunmehr 4,44

Gestern verzeichnete T-Mobile US einen Anstieg um +0,57%. Über die vergangene Handelswoche hinweg konnte das Unternehmen ein Plus von insgesamt +2,10% erzielen – eine Entwicklung in Richtung Optimismus am Markt.

Das aktuelle durchschnittliche Kursziel für die Aktie des Unternehmens beträgt laut Bankanalysten rund 161,46 EUR. Sollte sich dies bewahrheiten und das Potenzial voll ausgeschöpft werden können Investors mit einem Gewinn von bis zu +27,.49 % rechnen.

Derzeit empfehlen etwa 90 % der befragten Analysten den Kauf der Aktie (19 Experten), während weitere zehn...