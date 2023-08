T-Mobile US: Aktienkurspotenzial von +29,28% auf 164,26 EUR Kursziel

Am gestrigen Tag konnte T-Mobile US an der Börse ein Plus von +0,44% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt das eine Gesamtperformance von +1,98%, was auf einen relativ optimistischen Markt schließen lässt.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die T-Mobile-Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 164,26 EUR erreichen kann. Für Investoren würde dies potenzielle Gewinne von etwa +29,28% bedeuten. Allerdings herrscht unter Analysten keine einheitliche Einschätzung bezüglich des zukünftigen Erfolgs des Unternehmens.

Während 19 Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal betrachten und weitere zehn sie als Kauf beurteilen (insgesamt ca. 90%), sehen zwei Experten sie als “Halten” an und nur einer empfiehlt einen Verkauf.

Das Guru-Rating hat sich im Vergleich zu einer...