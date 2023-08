T-Mobile US: Aktie wird von Analysten unterschätzt - Kursziel 165,32 EUR

Laut Expertenmeinungen ist die T-Mobile US-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einem Plus von +31,63% im Vergleich zum aktuellen Preis.

• Am 30.08.2023 verzeichnete die T-Mobile US-Aktie einen Rückgang um -0,19%

• Das mittelfristige Kursziel der Aktie beträgt 165,32 EUR

• Guru-Rating für T-Mobile US jetzt auf dem Niveau von 4,44 nach vorherigen 4,44 Punkten

Am vergangenen Handelstag verbuchte T-Mobile US an der Börse einen Rückgang um -0,19%. In den letzten fünf Handelstagen und somit innerhalb einer vollständigen Woche lag das Ergebnis bei +2,37%. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl dieser Trend nicht alle Erwartungen erfüllt hat – zumindest aus Sicht mancher Bankanalysten – herrscht eine eindeutig positive Stimmung am Markt.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die...