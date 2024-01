T-Mobile US Aktie: Das war abzusehen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen über die Aktie von T-mobile Us verbreitet. Jedoch wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um T-mobile Us diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigten, dass hauptsächlich negative Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T-mobile Us einen Wert von 19, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 36,1 unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird T-mobile Us aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der T-mobile Us-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 143,98 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 162,16 USD weicht somit um +12,63 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 156,97 USD, was einer Abweichung von +3,31 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die T-mobile Us-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent, was 1,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 92,97 Prozent, und T-mobile Us liegt aktuell 80,89 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.