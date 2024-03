T-Mobile US Aktie: Ein wahrer Champion!

Die T-mobile Us-Aktie hat einen gleitenden Durchschnittskurs von 146,48 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 164,39 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Distanz von +12,23 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 162,59 USD, was zu einem Abstand von +1,11 Prozent führt und die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie damit die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist T-mobile Us derzeit eine Dividendenrendite von 1,88 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,87 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -5,99 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Langfristige Analystenmeinungen bewerten die T-mobile Us-Aktie als "Gut", mit insgesamt 3 Gut-Bewertungen, 0 Neutral-Bewertungen und 0 Schlecht-Bewertungen. Das Kursziel der Analysten wird bei 199 USD angesiedelt, was einer potenziellen Performance von 21,05 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 9 "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt wird die T-mobile Us-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Dividendenpolitik, der Analysteneinschätzung und der Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.