T-Mobile US Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die T-Mobile US-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine positive Chartentwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 141,7 USD, während der letzte Schlusskurs bei 156,15 USD liegt, was einer Abweichung von +10,2 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (147,18 USD) zeigt eine Abweichung von +6,09 Prozent. Somit erhält die T-Mobile US-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung ergibt ebenfalls eine positive Bewertung. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Research-Analysten, was auf eine langfristig positive Einstufung hinweist. Das mittlere Kursziel liegt bei 187 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 19,76 Prozent bedeutet, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Auch aus fundamentaler Sicht erscheint die T-Mobile US-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,93 um 43 Prozent niedriger liegt als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste".

Ein Branchenvergleich zeigt jedoch eine Unterperformance der Aktie. Mit einer Rendite von -0,9 Prozent im letzten Jahr liegt die T-Mobile US-Aktie 10,07 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" und 80,03 Prozent unter dem Wert der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste", was zu einer Gesamtbewertung auf dieser Stufe von "Schlecht" führt.