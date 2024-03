T-Mobile US Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von T-mobile Us diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominierten. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit negativen Themen rund um T-mobile Us, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Analytische Studien zeigten jedoch, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt 8 positive Signale im Vergleich zu 0 negativen. Auf dieser Ebene ergibt sich daher insgesamt ein "Gut" Signal, was zusammenfassend zu einer Gesamtbewertung "Neutral" der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt T-mobile Us mit 1,88 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau 5,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Drahtlose Telekommunikationsdienste, 7,85). Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Einschätzung "Gut" und kein Mal "Neutral" oder "Schlecht" für T-mobile Us vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu T-mobile Us, jedoch erwarten die Analysten auf Basis des aktuellen Kurses von 163,34 USD eine Entwicklung von 21,83 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 199 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der T-mobile Us mittlerweile auf 146,09 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 163,34 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +11,81 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 161,94 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.