T-Mobile US: Aktie um +27,49% unterbewertet - Kursziel bei 161,46 EUR

T-Mobile US hat gestern ein Plus von +0,57% erzielt und damit in der letzten Woche einen positiven Trend (+2,10%) verzeichnet. Doch sind die Analysten der Banken genauso optimistisch?

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für T-Mobile US bei 161,46 EUR – eine Einschätzung von durchschnittlich 19 Analysten. Sollten diese Recht haben, würde dies Investoren ein Kurspotenzial von +27,49% bieten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung.

So sehen aktuell 29 Analysten die Aktie mindestens als Kaufempfehlung (90,62%). Die restlichen zwei setzen auf “halten” oder “verkaufen”. Das Guru-Rating ist nun bei 4,44 nach zuvor ebenfalls bereits 4,44.

Gesamtfazit:

Die Aktie von T-Mobile US wird nach Ansicht vieler Experten momentan unterbewertet gehandelt. Mit einem aktuellen Kursziel von 161,46 EUR könnten Anleger eine...