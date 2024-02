T-Mobile US Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Aktie von T-Mobile US wird anhand verschiedener Analysemethoden bewertet. Im Bereich der Fundamentalanalyse ergibt sich eine Unterbewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,99 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Drahtlosen Telekommunikationsdienste-Branche mit einem KGV von 34,03 um 41 Prozent niedriger ist.

Auch im Branchenvergleich schneidet T-Mobile US gut ab. Während die durchschnittliche Rendite in der Drahtlosen Telekommunikationsdienste-Branche bei -5,02 Prozent liegt, konnte T-Mobile US eine Rendite von 12,08 Prozent erzielen. Das bedeutet, dass die Aktie um 23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt.

In der technischen Analyse wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 145,16 USD, während der tatsächliche Kurs der Aktie bei 162,05 USD liegt, was einer Abweichung von +11,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine leichte Abweichung von +0,78 Prozent, was insgesamt zu einer positiven Bewertung führt.

Allerdings zeigt das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien eine negative Stimmung gegenüber der Aktie von T-Mobile US. In den letzten zwei Wochen überwog die negative Diskussion über die Aktie, was zu einer neutralen bis schlechten Einschätzung führt. Trotzdem haben automatische Analysen ergeben, dass überwiegend positive Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.