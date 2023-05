T-Mobile US: Aktie nicht richtig bewertet - Kursziel bei 162,60 EUR

T-Mobile US konnte gestern am Finanzmarkt lediglich eine geringe Kursentwicklung von -0,01% aufweisen. Insgesamt schlägt dies sich auf die vergangenen fünf Handelstage nieder und resultiert in einem Rückgang um -6,22%. Offensichtlich ist der Markt derzeit eher pessimistisch eingestellt. Jedoch sehen die Bankanalysten das anders und halten ein mittelfristiges Kursziel von 162,60 EUR für realistisch. Dies entspricht einem potenziellen Anstieg von +27,56%, sollten sie recht behalten. Währenddessen sind 17 Analysten davon überzeugt, dass es sich lohnt die Aktie zu kaufen.

• T-Mobile US: Am 03.05.2023 mit -0,01%

• Das Kursziel von T-Mobile US liegt bei 162,60 EUR

• Guru-Rating von T-Mobile US bleibt das selbe mit 4,35