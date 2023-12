T-Mobile US Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Anleger-Stimmung für T-mobile Us wurde in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Laut unserer Redaktion wurden in dieser Zeit überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung einer "Schlecht" Einstufung führt. Zusätzlich wurden 8 Schlecht-Signale ermittelt, was die negative Empfehlung weiter unterstreicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt, was 0,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" beträgt 87,09 Prozent, wobei T-mobile Us aktuell 75,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von T-mobile Us bei 19,99, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,03 liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die T-mobile Us-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage ergibt sich jedoch eine überverkaufte Bewertung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Analyse der RSIs zu T-mobile Us ein "Gut"-Rating.