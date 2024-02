T-Mobile US Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Derzeit zahlt T-mobile Us niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Drahtlose Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 5,79 Prozentpunkte, wobei T-mobile Us 1,88 % im Vergleich zu 7,68 % der Branche zahlt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von T-mobile Us beträgt derzeit 19,99, was bedeutet, dass die Börse 19,99 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36 für Drahtlose Telekommunikationsdienste. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber T-mobile Us eingestellt waren. Es gab vier positive und fünf negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält T-mobile Us eine "Neutral"-Einschätzung von den Anlegern.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für T-mobile Us liegt bei 76,86 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,49, was darauf hindeutet, dass T-mobile Us weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das T-mobile Us-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.