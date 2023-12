T-Mobile US Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die T-mobile US weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,88 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 9,13 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche -7 beträgt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die T-mobile US derzeit mit einem Wert von 3,37 überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 11, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von T-mobile US mit einem Wert von 18,93 als 42 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Drahtlose Telekommunikationsdienste" (32,86). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.