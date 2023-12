T-Mobile US Aktie: Das ist erstaunlich

T-Mobile US wurde in den letzten zwölf Monaten insgesamt von 7 Analysten bewertet, wobei die durchschnittliche Einschätzung "Gut" ist. Dabei gab es 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Meinungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu T-Mobile US. Die durchschnittliche Kursprognose von 187 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 17,65 Prozent hin, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 158,95 USD. Daher wird das Wertpapier von den Analysten als "Gut" empfohlen.

In den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen zeigen sich vermehrt negative Meinungen über T-Mobile US. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht" Aktie, da sieben Handelssignale dies belegen. Demnach wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich für T-Mobile US in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Zudem wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für diese Aktie festgestellt, was ebenfalls positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Hinsichtlich der Dividende von 1,88 % liegt T-Mobile US im Vergleich zum Branchendurchschnitt Drahtlose Telekommunikationsdienste (9,56 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da die Differenz 7,68 Prozentpunkte beträgt.